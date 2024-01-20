Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом панкейков, от которых в восторге будут и взрослые, и дети.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила идею замечательного сладкого завтрака – пышные и вкусные панкейки из рикотты.

По желанию рикоту в этом рецепте можно заменить творогом, но его нужно очень сильно отжать и перебить в блендере, а также сметаной или сливочным сыром.

Для приготовления панкейков из рикотты звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

рикотта – 250 г

сахар – 4 ст. л. (по вкусу)

соль – 1/2 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

молоко – 200 мл

лимон – 1 шт. (цедра и сок)

мука – 250 г

йогурт и сироп для подачи

Сначала финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отделяет желтки от белков. Смешиваем желтки с рикоттой, сахаром, солью, разрыхлителем, молоком, соком и цедрой лимона и мукой до однородности.

Белки звезда "Мастер Шеф" отдельно сбивает до пиков и осторожно вмешивает в тесто. Благодаря этому панкейки получатся невероятно пышными и воздушными.

Жарим панкейки на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Подаем их с йогуртом, а также сиропом, ягодами или фруктами по желанию.

А любителям соленых завтраков звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить вкусный горячий тост за 10 минут. Для этого нам понадобится тостовый хлеб, яйцо, ветчина, сыр, петрушка и сливочное масло.

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