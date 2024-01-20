Абонентам "Киевстар" обещают бесплатный доступ к платформе кино и телевидения, однако есть условие.

Компания "Киевстар" обнародовала условия, благодаря которым абоненты смогут получить бесплатный доступ к Киевстару ТВ.

В пресс-службе "Киевстар" сообщили, что за успешное прохождение игры "Плутанка" в Мой Киевстар клиенты мобильного оператора смогут получить бесплатный доступ к платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

"Киевстар" позволит проверить абонентам уровень знаний украинского языка.

Так, клиентам "Киевстар" необходимо будет ответить на простые интерактивные вопросы, за успешное прохождение игры компания предоставит семь дней пользования Киевстар ТВ с пакетом Премиум HD с доступом к более чем 20 тысячам фильмов, сериалов и т.д. и более 340 телеканалов.

Для того чтобы получить промокод клиентам "Киевстар" нужно пройти пятнадцать уровней игры.

"Игра Плутанка доступна в Мой Киевстар для устройств с ОС Android. Если игра автоматически не появилась в приложении – обновите его", - говорится в сообщении "Киевстар"

Напомним, «Киевстар» из-за масштабной хакерской атаки и сбоя понес большие финансовые потери. Потому абонентов волнует, что теперь будет с тарифами.

В «Киевстар» не исключили, что в будущем произойдет повышение стоимости тарифов.

В частности, Киевстар на официальном сайте уже сообщил о повышении цен на роуминг для абонентов в одной из стран Европы.

Изменение тарификации произошло в услугах для Андорры в следующих пакетах Киевстар – Идеальный, Простой и Комфортный роуминг и IoT Роуминг.

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Кроме того, "Киевстар" сообщил абонентам об услуге, которая больше не работает.

Ранее "Киевстар" предупредил абонентов о новых изменениях – уже в январе.

Плату отменили – "Киевстар" рассказал абонентам о важном.