На своей странице и Instagram звезда "Мастер Шеф" Артём Перескоков показал, как приготовить вкусные домашние сырники.
"Не бойтесь, это проще, чем кажется, и вкусно, как в ресторане", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления сырников участник "Мастер Шеф" Артем Перескоков берет следующие ингредиенты:
- 700 г творога крупинками
- желтки - 2 шт.
- 2 столовые ложки сахара (если вам хочется послаще, то добавьте еще)
- 3 столовые ложки муки
- экстракт ванили (можно заменить ванильным сахаром)
К сырникам участник "Мастер Шеф" решил приготовить ягодный джем, взяв 70 г малины, 70 г смородины и немного сахара.
Сначала нужно отжать лишнюю влажность из нашего творога. Для этого, например, выжимаем его через полотенце. К сухому творогу добавляем два желтка и размешиваем. Далее добавляем муку, сахар и ваниль, снова размешиваем.
Из творожной массы руками формируем несколько колбасок и на припыленном мукой столе нарезаем будущие сырники такого размера, какой вам нравится. Формируем сырники с помощью ножа и муки на подпил.
Участник "Мастер Шеф" жарит сырники на разогретой сковороде со сливочным маслом на среднем огне с обеих сторон, накрывая крышкой.
Чтобы приготовить джем, провариваем ягоды вместе с сахаром, а затем перетираем через сито, чтобы избавиться от зернышек.
Подаем сырники вместе со сметаной и джемом.
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