На своей странице и Instagram звезда "Мастер Шеф" Артём Перескоков показал, как приготовить вкусные домашние сырники.

"Не бойтесь, это проще, чем кажется, и вкусно, как в ресторане", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления сырников участник "Мастер Шеф" Артем Перескоков берет следующие ингредиенты:

700 г творога крупинками

желтки - 2 шт.

2 столовые ложки сахара (если вам хочется послаще, то добавьте еще)

3 столовые ложки муки

экстракт ванили (можно заменить ванильным сахаром)

К сырникам участник "Мастер Шеф" решил приготовить ягодный джем, взяв 70 г малины, 70 г смородины и немного сахара.

Сначала нужно отжать лишнюю влажность из нашего творога. Для этого, например, выжимаем его через полотенце. К сухому творогу добавляем два желтка и размешиваем. Далее добавляем муку, сахар и ваниль, снова размешиваем.

Из творожной массы руками формируем несколько колбасок и на припыленном мукой столе нарезаем будущие сырники такого размера, какой вам нравится. Формируем сырники с помощью ножа и муки на подпил.

Участник "Мастер Шеф" жарит сырники на разогретой сковороде со сливочным маслом на среднем огне с обеих сторон, накрывая крышкой.

Чтобы приготовить джем, провариваем ягоды вместе с сахаром, а затем перетираем через сито, чтобы избавиться от зернышек.

Подаем сырники вместе со сметаной и джемом.

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