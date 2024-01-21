Победительница "Зважені та щасливі", блогер, диетолог-нутрициолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкуснейшую творожную запеканку с добавлением груши, а также тыквы или моркови.
Звезда "Зважені та щасливі" советует смаковать такую запеканку на завтрак или в качестве перекуса.
Для приготовления творожной запеканки победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты (на две порции):
- творог в брикете - 200 г
- мед – 2 ч. л.
- 1 яйцо
- кефир – 50 мл
- кокосовая стружка – 20 г
- любые орехи (кроме арахиса) – 40 г
- груша - 50 г
- тыква (или морковь) – 50 г
Сначала победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко отправляет в чашу блендера мягкий творог, яйцо, кефир, мед и перебивает все до однородности.
Готовить такую запеканку можно либо в двух маленьких формочках, либо в одной побольше.
Если готовим в отдельных формочках, то делим творожную массу на две части. К одной половине добавляем натертую грушу и 20 г измельченных орехов, а ко второй половине – натертую тыкву, кокосовую стружку и орехи. Разливаем творожные смеси в маленькие формы, смазанные оливковым маслом.
Если у вас одна форма, то смешайте творог с яйцом, кефиром, медом и орехами, вылейте смесь в форму, а затем в одну половину добавьте слайсы груши, а в другую слайсы тыквы.
Победительница "Зважені та щасливі" советует выпекать творожную запеканку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.
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