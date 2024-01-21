Победительница проекта "Зважені та щасливі" Юлия Науменко поделилась простым рецептом, как сделать творожную запеканку максимально вкусной и полезной.

Победительница "Зважені та щасливі", блогер, диетолог-нутрициолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкуснейшую творожную запеканку с добавлением груши, а также тыквы или моркови.

Звезда "Зважені та щасливі" советует смаковать такую ​​запеканку на завтрак или в качестве перекуса.

Для приготовления творожной запеканки победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты (на две порции):

творог в брикете - 200 г

мед – 2 ч. л.

1 яйцо

кефир – 50 мл

кокосовая стружка – 20 г

любые орехи (кроме арахиса) – 40 г

груша - 50 г

тыква (или морковь) – 50 г

Сначала победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко отправляет в чашу блендера мягкий творог, яйцо, кефир, мед и перебивает все до однородности.

Готовить такую ​​запеканку можно либо в двух маленьких формочках, либо в одной побольше.

Если готовим в отдельных формочках, то делим творожную массу на две части. К одной половине добавляем натертую грушу и 20 г измельченных орехов, а ко второй половине – натертую тыкву, кокосовую стружку и орехи. Разливаем творожные смеси в маленькие формы, смазанные оливковым маслом.

Если у вас одна форма, то смешайте творог с яйцом, кефиром, медом и орехами, вылейте смесь в форму, а затем в одну половину добавьте слайсы груши, а в другую слайсы тыквы.

Победительница "Зважені та щасливі" советует выпекать творожную запеканку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.