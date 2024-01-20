Деруны – это отличное блюдо, для которого нужны базовые продукты и немного времени, но по этому рецепту любимую вкуснятину из картофеля можно приготовить еще быстрее.

Деруны готовят почти в каждой украинской семье. Для этого блюда из картофеля необходим минимум ингредиентов и удачный рецепт. Одним из них поделилась автор кулинарного канала «anny.cooking».

«Картофельные деруны с грибным соусом. Готовим за 20 минут», - предложила Анна рецепт.

Для приготовления дерунов для порции на двоих понадобятся следующие ингредиенты: 700 г очищенного картофеля, 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, 1 луковица, 1 ст.л. сметаны с горкой, 2,5 ст.л муки, растительное масло для жарки.

Также к дерунам кулинар предлагает приготовить соус. Для него понадобятся 1/2 лука, 200 г шампиньонов, 1 зубчик чеснока, 200 г жирных сливок, мускатный орех, соль.

Картошку чистим, нарезаем кубиками и выкладываем в чашу блендера. Туда же добавляем другие ингредиенты, кроме муки, немного воды и взбиваем.

В картофельную смесь добавляем соль и перец, а также муку. Взбиваем венчиком.

Разогреваем сковороду и выкладываем ложкой смесь. Обжариваем с двух сторон.

Для приготовления соуса мелко режем лук и поджариваем его на сливочном масле, добавляем порезанные шампиньоны. Когда они немного поджарятся выкладываем на сковороду чеснок и заливаем 100 гр. сливок. Добавляем соль и мускатный орех.

Тушим и добавляем оставшиеся сливки. Тушим еще несколько минут.

Вот и все, деруны с грибным соусом можно подавать к столу!

По желанию, украсить блюдо можно зеленью.

«Вчера попробовала, получилось вкусно и удобно готовить. Добавила немного масла в тесто»,

«Рецепт крутой, но это больше на оладьи картофельные похоже, чем на деруны»,

«Я еще люблю через электромясорубку пропускать картофель, немного моркови и лука, они тогда пышные внутри и снаружи хрустящие выходят»,

«Никогда не подумала бы, что в таком блендере можно "натереть" картофель на деруны. Это гениально! Я деруны обожаю, теперь их, как оказывается, можно проще готовить. Завтра у меня будет вкусный завтрак. Спасибо за рецепт!», - комментируют рецепт дерунов подписчики кулинарного канала.

Последние новости Украины:

Деруны с этим ингредиентом станут еще вкуснее: новый рецепт любимого блюда.

Очень аппетитно: победительница "Мастер Шеф" дала идеальный и простой рецепт из картофеля.

С квашеной капустой: рецепт необычных дерунов, которые точно стоит попробовать.