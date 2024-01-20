Победительница проекта "Зважені та щасливі", диетолог-нутрициолог Юлия Науменко предложила рецепт здорового и вкусного завтрака для всей семьи.

Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусные и полезные сырные оладьи.

Такие оладьи идеально подойдут для завтрака и для худеющих, и для всей семьи.

Для приготовления сырных оладий победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты (в расчете на одну порцию):

кефир – 50 мл

твердый сыр жирностью до 30% - 40 г

мягкий творог - 40 г

перемолотая плющенная овсянка или рисовая мука – 1 ст.л. (20 г в сухом виде)

1 яйцо

разрыхлитель на кончике ножа

1 ч.л. оливкового масла

Для подачи:

сметана – 1 ч. л.

листья салата – 30 г

Сначала победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко смешивает теплый кефир с яйцом. Далее добавляет мягкий творог и сыр, натертый на крупной терке. Добавляем овсянку, разрыхлитель, хорошо все перемешиваем и оставляем 10 минут.

Сковороду хорошо разогреваем, смазываем оливковым маслом и жарим оладьи на медленном огне с обеих сторон до золотистости.

Подавать сырные оладьи звезда "Зважені та щасливі" советует со сметаной и листьями салата.

Украинцы в комментариях оценили рецепт оладий от победительницы "Зважені та щасливі":

"Спасибо за сырные оладьи!!! Потому что в нашей семье утром на завтрак только чай и что-нибудь к чаю!";

"Это очень вкусно 🔥❤️";

"Есть такую ​​вкуснятину еще и худеть 🔥🔥🔥".

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