На своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк напомнила украинцам о популярной вкусняшке из детства.
"Ну что, рассказывайте🫣🥰 Печенье к кофе ели только с обычным маслом? Или с шоколадным тоже?🧈 Или не дай Бог вообще не ели такие сэндвичи?😮", – пишет звезда "Мастер Шеф".
Участница "Мастер Шеф" поделилась рецептом вкуснейшего шоколадного масла, ведь его сочетание с печеньем – это двойное удовольствие.
Для приготовления шоколадного масла звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г
- какао – 2 ст. л.
- сахарная пудра – 50 г
- шоколад (желательно черный с максимальным содержанием какао) – 30 г
Звезда"Мастер Шеф" просто смешивает размягченное сливочное масло, какао, сахарную пудру и растопленный шоколад до однородности. Выкладывает его в маленькую формочку, застеленную пищевой пленкой, заворачивает и отправляет в морозилку до застывания.
Смазываем печенье шоколадным маслом, накрываем другим печеньем и смакуем этот сладкий сэндвич.
Украинцы в комментариях оценили ностальгический рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"🔥🔥🔥 спасибо, сегодня с самого утра сделала такое шоколадное масло, вдохновилась вчера увиденным рецептом! Очень вкусно! Ела понемногу с кофе!";
"все детство и сейчас ела и ем такой десерт к чаю. С маслом сливочным, шоколадным и даже со сгущенкой😍";
"А это самое любимое для всех❤️, какие воспоминания🥰".
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