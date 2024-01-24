Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом десерта, который мгновенно перенесет вас в детство.

На своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк напомнила украинцам о популярной вкусняшке из детства.

"Ну что, рассказывайте🫣🥰 Печенье к кофе ели только с обычным маслом? Или с шоколадным тоже?🧈 Или не дай Бог вообще не ели такие сэндвичи?😮", – пишет звезда "Мастер Шеф".

Участница "Мастер Шеф" поделилась рецептом вкуснейшего шоколадного масла, ведь его сочетание с печеньем – это двойное удовольствие.

Для приготовления шоколадного масла звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

сливочное масло – 200 г

какао – 2 ст. л.

сахарная пудра – 50 г

шоколад (желательно черный с максимальным содержанием какао) – 30 г

Звезда"Мастер Шеф" просто смешивает размягченное сливочное масло, какао, сахарную пудру и растопленный шоколад до однородности. Выкладывает его в маленькую формочку, застеленную пищевой пленкой, заворачивает и отправляет в морозилку до застывания.

Смазываем печенье шоколадным маслом, накрываем другим печеньем и смакуем этот сладкий сэндвич.

Украинцы в комментариях оценили ностальгический рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"🔥🔥🔥 спасибо, сегодня с самого утра сделала такое шоколадное масло, вдохновилась вчера увиденным рецептом! Очень вкусно! Ела понемногу с кофе!";

"все детство и сейчас ела и ем такой десерт к чаю. С маслом сливочным, шоколадным и даже со сгущенкой😍";

"А это самое любимое для всех❤️, какие воспоминания🥰".

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