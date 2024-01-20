В Украине в январе 2024 года пересчитали зарплаты нардепам из-за пересмотра прожиточного минимума.

В Украине заработные платы нардепов привязаны к прожиточному минимуму.

Также известно, что, кроме зарплаты, депутаты получат деньги на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда – премии за интенсивность.

"Например, спикер Руслан Стефанчук в прошлом году имел оклад в размере 32,2 тыс. гривен, однако на самом деле получал в среднем 99,7 тыс. гривен, — выяснили журналисты.

Таким образом, согласно декларации, спикер Стефанчук получил 718 333 гривен зарплаты и 478 833 гривен компенсации расходов.

Ежемесячно выходит около 99 763 грн, что втрое больше оклада.

Зарплаты в Верховной Раде выросли так:

председатель Верховной Рады – с 32 208 до 36 336 гривен;

первый заместитель – с 30 866 до 34 822 гривен;

заместитель – с 29 524 до 33 308 гривен;

председатель комитета – с 28 182 до 31 794 гривен;

член комитета – с 26 840 до 30 280 гривен.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость:

"Всех депутатов – на тот прожиточный минимум, что сами же и установили. А еще лучше – на размер минимальной пенсии, на которую, по их убеждению, должны жить пенсионеры.

" Могли бы хоть этот год отказаться честно от повышений себе и так зарабатывают хорошо, не на фронте и денег не хватает в бюджете!

"Боже какие бедные, несчастные люди. Едва выживают!",

"Слава богу прибавили нардепам,а мне как на 2700 выжить,

"Всех депутатов на 0.А зарплату вообще не платить,пусть попробуют как люди выживают".

Джерело: Обозреватель.

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Напомним, зарплата будет расти в последующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, что в 2024 году в Украине ожидается рост минимальной зарплаты.