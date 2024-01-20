Звезда "Мастер Шеф 12" Мирослава Пекарюк и популярная блоггерша Саша Бо поделилась рецептом необычного и вкусного блюда из простых ингредиентов.

Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк и блогерша Саша Бо показали, как приготовить вкуснейший фаршированный лук с перловкой и мясом.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

6 больших луковиц

перловка – 100 г (ее предварительно надо залить кипятком на 1 час)

фарш – 200 г свиного + 200 г телячьего

1 морковь

3 зубчика чеснока

грецкий орех - 40 г

томатная паста - 200 г

сахар – 1 ч. л.

сир Чеддер - 50 г

петрушка

соль и перец

Лук звезда "Мастер Шеф" и Саша Бо чистят, обрезают хвостики с обеих сторон, делают надрезы вдоль одной стороны до середины и варят 20 минут в подсоленной воде.

Для начинки мелко нарезаем одну луковицу, а морковь натираем на мелкой терке. Лук жарим на растительном масле до прозрачности, далее добавляем тертую морковь, давленый чеснок, соль и хорошо тушим все. После этого в сковороду к луку с морковью добавляем фарш и запаренную перловку.

50 г томатной пасты размешиваем с одним черпаком бульона, в котором варился лук, и заливаем в сковороду. Также звезда "Мастер Шеф" и Саша Бо добавляют мелко нарезанные орешки, петрушку, соль и перец по вкусу.

Для заливки смешиваем 150 г томатной пасты, чайную ложку сахара, щепотку соли, четыре черпака бульона с лука и доводим смесь до кипения.

Отварной лук достаем из бульона, заливаем холодной водой, а когда остынет, разбираем на "листочки".

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк и Саша Бо фаршируют лук, заворачивая начинку, и плотно выкладывают в форму для запекания. Заливаем фаршированный лук заливкой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 40-50 минут.

После этого можно посыпать лук тертым сыром и запечь еще 5 минут при 200 градусах.

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