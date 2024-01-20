Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк и блогерша Саша Бо показали, как приготовить вкуснейший фаршированный лук с перловкой и мясом.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 6 больших луковиц
- перловка – 100 г (ее предварительно надо залить кипятком на 1 час)
- фарш – 200 г свиного + 200 г телячьего
- 1 морковь
- 3 зубчика чеснока
- грецкий орех - 40 г
- томатная паста - 200 г
- сахар – 1 ч. л.
- сир Чеддер - 50 г
- петрушка
- соль и перец
Лук звезда "Мастер Шеф" и Саша Бо чистят, обрезают хвостики с обеих сторон, делают надрезы вдоль одной стороны до середины и варят 20 минут в подсоленной воде.
Для начинки мелко нарезаем одну луковицу, а морковь натираем на мелкой терке. Лук жарим на растительном масле до прозрачности, далее добавляем тертую морковь, давленый чеснок, соль и хорошо тушим все. После этого в сковороду к луку с морковью добавляем фарш и запаренную перловку.
50 г томатной пасты размешиваем с одним черпаком бульона, в котором варился лук, и заливаем в сковороду. Также звезда "Мастер Шеф" и Саша Бо добавляют мелко нарезанные орешки, петрушку, соль и перец по вкусу.
Для заливки смешиваем 150 г томатной пасты, чайную ложку сахара, щепотку соли, четыре черпака бульона с лука и доводим смесь до кипения.
Отварной лук достаем из бульона, заливаем холодной водой, а когда остынет, разбираем на "листочки".
Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк и Саша Бо фаршируют лук, заворачивая начинку, и плотно выкладывают в форму для запекания. Заливаем фаршированный лук заливкой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 40-50 минут.
После этого можно посыпать лук тертым сыром и запечь еще 5 минут при 200 градусах.
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