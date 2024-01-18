Победительница «Мастер Шеф 12» поделилась интересным рецептом блюда, которое будет идеальным, как на завтрак, так и на ужин.

Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина отмечает, что особого настроению этому блюду придает кардамон и корица.

«Поэтому это идеальное блюдо для уютного приготовления в прохладный день или вечер», - отметила Валерия Матрохина на своей странице в Инстаграм.

Итак, победительница «Мастер Шеф» предлагает приготовить французский тост и для этого понадобятся следующие ингредиенты: 2 ломтика белого хлеба (они должны быть не тонкими, а сам хлеб очень вкусным, потому что это основа), 2 яйца, 100 мл сливок, 100 мл молока , цедра апельсина, 1 ч л ванильной эссенции, 30 г сахара, корица, кардамон.

«Если добавить щедрую щепотку корицы, то по вкусу тосты будут напоминать синабоны», – подчеркнула Валерия.





По словам победительницы «Мастер Шеф», количество ингредиентов можно регулировать в зависимости от количества хлеба и вкусовыми предпочтениями, можно экспериментировать безгранично.

Валерия Матрохина соединила ингредиенты и положила хлеб в смесь.

Затем обжарила хлебчик с двух сторон до золотистого цвета. Тосты победительница «Мастер Шеф» украсила поджаренными на сливочном масле бананами, греческим йогуртом, медом, хлопьями миндаля. Для красоты Валерия Матрохина добавила сушеную розу.

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