Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" предложила бюджетный и очень оригинальный рецепт оладий, которые понравятся и взрослым, и детям.

У себя в Instagram участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить необычные оладьи из зеленого горошка.

"Зеленый горошек имеет свежий насыщенный вкус со легким сладковатым оттенком, хорошо сочетается с разнообразными ингредиентами. Кроме того, зеленый горошек является очень полезным продуктом, содержащим большое количество витаминов и минералов", – советует участница "Мастер Шеф".

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк для этого рецепта взяла следующие ингредиенты:

горошек – 400 г

яйца – 4 шт.

мука – 180 г

разрыхлитель для теста или сода – 1 ч. л.

лук – 1 шт.

измельченная петрушка – 2 ст. л.

сыр фета – 80 г

"Ингредиенты можете добавлять по вкусу, миксуйте с кабачком, также вкусно очень", – добавила участница "Мастер Шеф".

Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк отваривает зеленый мороженый горошек в течение 4 минут и процеживает его.

Муку, разрыхлитель, яйца, мелко нарезанный лук и половину отварного горошка перебиваем комбайном или блендером до однородности.

К этой массе добавляем оставшийся горошек, сыр фета и измельченную петрушку, вручную хорошо перемешиваем и жарим оладьи.

В качестве соуса можно подавать либо просто сметану, либо смешать сметану с фетой и измельченным чесноком. Лучше всего такие оладьи есть тепленькими.

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