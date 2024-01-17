В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить крем карамель.

Для карамели победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты (на 4 порции):

сахар – 90 г

вода - 60 мл

Для основы крем карамели:

2 больших яйца + 2 желтка

30 г сахара

350 мл молока

1 ч.л. ванильного экстракта

для вкуса можно добавлять цедру лимона и апельсина, немного бренди.

Сначала победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина прогревает сахар с водой на сковороде на среднем огне, размешивая, пока сахар не растворится. После этого перестаем помешивать и даем сиропу кипеть, пока он не превратится в карамель янтарного цвета. Разливаем готовую карамель в четыре формочки.

Далее победительница "Мастер Шеф" готовит основу десерта. В миску отправляем яйца и желтки, сахар и взбиваем до однородности.

Отдельно наливаем в кастрюлю молоко, добавляем ваниль, ставим на малый огонь и нагреваем, пока на поверхности не появятся маленькие пузырьки – до кипения не нужно доводить. Постепенно, в четыре подхода добавляем теплое молоко в яичную смесь и хорошо взбиваем.

Процеживаем молочно-яичную смесь через сито и разливаем в формы с карамелью. Ставим формочки на противень, наливаем на противень на 2/3 высоты кипяток и осторожно ставим в разогретую до 170-180 градусов духовку на 40 минут, чтобы десерт застыл.

"Выньте из духовки и дайте им постоять в воде еще 10 минут. Переворачивать можно сразу или оставить до полного охлаждения, карамель все равно останется жидкой. Чтобы достать крем-карамель, проведите ножом по бокам и переверните на тарелку", – объяснила победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина.

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