По данным общества молочных предприятий, такой рост цен может сделать молочную продукцию менее доступной для населения.

В конце 2023 года стоимость молока, являющегося сырьем для производителей молочной продукции в Украине, достигла десятилетнего максимума. Цены почти сравнялись с европейскими ценами. Подробности были сообщены Союзом молочных предприятий Украины.

В июле того же года цена составляла 11,6 гривны за килограмм, но к декабрю выросла на 30% и составила 15 гривен за килограмм.

При конвертации этой стоимости в евро и сравнении со среднеевропейскими базовыми ценами, стоимость молока составила 41,4 евро за 100 килограммов в декабре 2023 года. Последний раз такой показатель цены достигал такого уровня в ноябре 2021 во время ревальвации гривны.

Разница между ценами в Украине и странах Европейского союза постоянно уменьшается. К примеру, в апреле-мае 2023 года цена на отечественное молоко составляла 70% от средней цены в ЕС, а уже с октября эта цифра выросла до 90%.

По данным общества молочных предприятий, такой рост цен может сделать молочную продукцию менее доступной для населения. За последний месяц цена на молоко выросла на 2%.

Также стоит отметить, что в 2023 году цены на некоторые другие продукты значительно снизились, например лук подешевел на 50,7%, морковь на 48,9%, масло на 15,2%, а яйца на 9,4%.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.