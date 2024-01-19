На своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить хрустящие куриные стрипсы, запеченные в духовке.

Со специями можно экспериментировать, добавляя каждый раз разные по своему вкусу. Также звезда "Мастер Шеф" советует подавать стрипсы вместе с соусом на основе сладкого чили.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк взяла следующие ингредиенты:

куриное филе

яйца

кукурузные хлопья

доритос острый

копченая паприка, сухой чеснок, орегано, базилик, острый перец

смесь зелени (сушеные петрушка, укроп и зеленый лук)

соль

Для соуса к куриным стрипсам:

соевый соус

сладкий чили

пири пири

сухой чеснок

вода

Куриное филе звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает длинными полосками и маринует в специях (копченая паприка, орегано, сухой чеснок, базилик, смесь зелени, каенский перец, соль) примерно 30 минут.

В одной мисочке взбиваем яйца, а в отдельной – смешиваем измельченные сладкие кукурузные хлопья и острый доритос.

Обмакиваем куриные стрипсы в яйце, затем обваливаем в панировке, выкладываем на решетку для духовки и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Чтобы приготовить соус к стрипсам, участница "Мастер Шеф" смешала сладкий чили, соевый соус, пири пири, сухой чеснок, воду и довела эту смесь до кипения. Заливаем соусом готовые нагетсы и сразу наслаждаемся.

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