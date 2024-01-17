Победительница проекта Зважені та щасливі", диетолог-нутрициолог Юлия Науменко предложила рецепт полезного десерта, который не навредит фигуре.

Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусное и полезное банановое пирожное, которое станет идеальным десертом для худеющих.

Для приготовления диетического бананового пирожного победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:

банан - 100 г

плющенная овсянка – 20 г (в сухом виде)

яйцо – 1 шт.

разрыхлитель – на кончике ножа

мягкий творог - 30 г

любые орехи (кроме арахиса) – 20 г

какао-порошок – 1 ч. л.

сухофрукты (курага или чернослив) – 30 г

мед – 1 ч. л.

Банан разминаем вилкой, добавляем плющенную овсянку, яйцо, мягкий творог и хорошо все перетираем. После этого победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко добавляет разрыхлитель, измельченные орехи, мед, нарезанные сухофрукты и перемешивает все до однородности.

Выливаем банановую смесь в небольшую форму, смазанную оливковым маслом, и отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Если вы готовите десерт с вечера, звезда "Зважені та щасливі" советует завернуть готовый кекс в пергамент до полного охлаждения, тогда он получится нежным и влажным.

"С таким десертом Вы точно похудеете. Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием", – подчеркнула звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

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