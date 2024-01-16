Оладьи благодаря этому рецепту получатся такими, как хочется – пышными, ароматными, золотистого цвета.

Рецептом вкусных и пышных оладий поделилась фудблогер «grigorieva_ak».

Для их приготовления понадобятся следующие ингредиенты: кефир – 300мл, сода – 1ч.л., сахар – 1ст.л с верхом, мука – 220гр, щепотка соли.

«Если есть время, то лучше кефир достань из холодильника заранее, чтобы он немного нагрелся», – поделилась простым секретом автор кулинарной страницы.

Оладьи на кефире.

Сначала добавьте в кефир соду и все остальное, и хорошенько перемешайте.

«Консистенция теста должна быть густой, так надо», - посоветовала фудблогер.

Тесту следует дать немного отдохнуть.

Сковороду ставим на огонь, добавляем масло.

На разогретую сковороду выкладываем тесто ложкой, обжариваем с двух сторон на маленьком огне под крышкой до золотистого цвета.

Оладьи на кефире.

«Подавать с медом или варенькой, потому что это очень вкусно!», - отметила фудблогер.

В комментариях к рецепту оладий этот вариант приготовления называют очень удачным:

«Это не оладьи, это – клад. Спасибо за рецепт»,

«Готовила по твоему рецепту и хочу поблагодарить! Это очень вкусно».

Отметим, тесто на оладьи чаще всего делают на кефире или молоке. Однако есть и другие рецепты теста на оладьи. Например, на сметане.

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