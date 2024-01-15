Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф 12" Мирослава Пекарюк предложила очень простой и вкусный рецепт пирога, который заменит сырную пиццу.

На своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить быстрый пирог "Четыре сыра".

Это идеальный рецепт для тех, кто любит сырную пиццу, но ленится ее готовить.

"Если вы любитель очень сырных историй, то этот пирог точно покорит ваше сердечко", – советует участница "Мастер Шеф".

Сыры можете выбирать любые по своему вкусу. Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк для этого рецепта взяла следующие ингредиенты:

молоко – 100 мл

растительное масло – 50 мл

яйцо 1 шт

тесто фило - 8 листьев

сыр Пекорино - 50 г

сыр пармезан – 50 г

сир Горгондзола - 30 г

Сыр Моцарелла – 50 г

В поллитровую банке звезда "Мастер Шеф" выбивает яйцо, наливает молоко и растительное масло, закрывает банку крышкой и перемешивает все до однородной консистенции.

Сковороду смазываем растительным маслом, выкладываем на нее поочередно 6 листов теста фило, смазывая каждый жидкостью из банки. Далее выкладываем тертый пекорино, пармезан, моцареллу и кусочки горгондзолы. Накрываем сыр еще двумя листами теста фило, снова смазывая каждый заливкой.

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк закрывает пирог, заворачивает края теста внутрь, ставит его на малый огонь и "выпекает" под крышкой по 5 минут с обеих сторон.

Перекладываем готовый пирог "Четыре сыра" на тарелку, разрезаем и смакуем, когда он немного остынет.

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