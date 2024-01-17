Шеф-повар предложила украинцам универсальный рецепт вкуснейших сырников, которые можно дополнять маком, сухофруктами и орешками.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом одного из своих любимых завтраков – сырников с маком.

Это базовый рецепт сырников. Не обязательно готовить их с маком, можете пожарить либо обычные сырники, либо заменить мак сухофруктами, орехами и т.д.

Для приготовления сырников с маком нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог 5% (максимально сухой) – 300 г

яичный желток – 1 шт.

сахар – 30 г

манка - 20 г

ваниль

мак - 15 гр

мука для обвалки

Творог перетираем через сито. Добавляем сахар, желток (белок не нужно, чтобы не было лишней влаги), мак и манку. Смешиваем все до однородности и оставляем 10-15 минут.

Если вдруг передумаете готовить сырники именно сейчас или решите пожарить только часть порции, то эта творожная масса хорошо хранится в холодильнике, можно спокойно оставить ее на ночь.

"Стол припыляем мукой, руками формируем колбаску и выкладываем на муку. Она должна покрыть творог со всех сторон. Нарезаем колбаску на части, каждую часть еще раз в муку (чтобы она пристала на срез) и формируем наши сырники", – объясняет Валентина Кущ.

Сначала шеф-повар формирует сырники ножом, а для идеальной формы использует стакан, как на видео. Затем, если нужно, снова приплюскивает ножом.

Жарим сырники на разогретой сковороде с обычным подсолнечным маслом – на среднем огне примерно 3 минуты с обеих сторон.

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