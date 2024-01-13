Печеные яблоки – это элементарный, быстрый в приготовлении и полезный десерт, но есть несколько секретов, которые помогут сделать это блюдо еще вкуснее.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить печеные яблоки, чтобы они получились невероятно вкусными.

Валентина Кущ предложила украинцам интересные варианты начинки для яблок, а также рассказала, какие ингредиенты лучше не добавлять.

В этот раз для приготовления запеченных яблок шеф-повар взяла следующие ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

творог - 200 г

мед – 4 ст.л.

чернослив копченый – 100 г

ваниль

орехи (грецкие или любые другие) – 100 г

Шеф-повар советует экспериментировать, добавляя к начинке различные сухофрукты, цукаты и орешки, арахисовую или любую ореховую пасту, нутеллу, кокос, сгущенку, халву, корицу, имбирь, а также каплю ароматного алкоголя.

"Лучше не добавлять курагу, потому что она имеет металлический привкус в комбинации с творогом, и не люблю, когда добавляют овсянку или гранолу", – подчеркнула Валентина Кущ.

К творогу добавляем 1 ст.л. меда и ваниль, предварительно замоченный на нарезанный чернослив и перемешиваем до однородности.

Орешки обжариваем, при необходимости чистим, измельчаем и смешиваем с 3 ст.л. меда.

С яблок шеф-повар срезает шапочку, вырезает середину и делает проколы зубочисткой в ​​нескольких местах (чтобы яблоки не лопнули). Выкладываем сначала творожную начинку, а сверху орехи с медом.

Отправляем яблоки запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут – до мягкости.

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