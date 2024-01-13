Победительница проекта "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко предложила три полезных и вкусных варианта завтрака, которые готовятся за 10 минут.

Во-первых, звезда "чЗважені та щасливі" советует приготовить лаваш с тунцом. Для этого рецепта Юлия Науменко берет следующие ингредиенты: лаваш 40 г + 1 отварное яйцо + тунец в собственном соке 50 г + натуральный йогурт 50 мл + помидор 50 г + зелень 20 г + 1 ч.л. оливкового масла + листья салата 30 г.

Победительница "Зважені та щасливі" вилкой смешивает тунец с отварным яйцом. Лаваш смазываем йогуртом, выкладываем рыбно-яичную начинку, нарезанный помидор, измельченную зелень и заворачиваем в рулет. Обжариваем лаваш на разогретой сковороде с добавлением растительного масла с обеих сторон.

Второй вариант завтрака от звезды "Зважені та щасливі" – омлет со шпинатом, базиликом и зеленым луком. Берем 2 яйца, 50 мл молока, 50 г шпината, зеленый лук по вкусу, чуть-чуть свежего или сушеного базилика, 20 г твердого сыра жирностью до 30%, 1 ч.л. оливкового масла, 50 г огурца, 50 г капусты, 1 ч.л. сметаны.

На сковороде, смазанной растительным маслом, припускаем шпинат и базилик буквально одну минуту. Яйца вилкой смешиваем с молоком, заливаем смесью зелень и готовим на малом огне под крышкой. Через 5 минут посыпаем омлет тертым сыром, измельченным зеленым луком и готовим еще 5 минут. Огурец и капусту нарезаем, заправляем сметаной и подаем салат вместе с омлетом.

Также победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко предлагает для завтрака приготовить лаваш в яйце. Для этого рецепта нам понадобятся 40 г лаваша, 1 яйцо, 40 г сыра, 50 мл натурального йогурта, 50 г помидора, 20 г зелени, 1 ч.л. оливкового масла и 30 г листьев салата.

На лаваш, смазанный йогуртом, выкладываем тертый сыр, нарезанный помидор и измельченную зелень, заворачиваем рулет, обмакиваем его в взбитое яйцо и обжариваем с обеих сторон на смазанной маслом сковороде.

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