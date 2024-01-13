На своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом быстрой и вкусной горячей закуски – маленьких картофельных пицц.

"Можно добавлять любую начинку: будь то грибы, колбаса, помидор или перец – я душа захочет. Мне понравилось с беконом и моцареллой", – советует участница "Мастер Шеф".

Для приготовления минипицц звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк взяла следующие ингредиенты:

картофель

бекон

кетчуп

сыр моцарелла

приправа к картофелю

копченая паприка

"Основное, что нужно знать, готовя пиццы – картофель надо хорошенько просушить в духовке и уже тогда добавлять ингредиенты", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Сначала картофель хорошо вымываем, отвариваем в мундирах до готовности, оставляем охлаждаться и разрезаем каждую картофелину пополам, не снимая шкурку.

На противень, застеленный пергаментом, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк выкладывает половинки картофеля и через пергамент раздавливает его стаканом. Сверху поливаем открытый картофель растительным маслом, посыпаем приправами и отправляем на 10-12 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

После этого участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк достает картофель из духовки, на каждый кусочек добавляет кетчуп, нарезанный бекон, натертый сыр, посыпает паприкой и ставит в духовку еще на 7-10 минут.

Подавать картофельные минипиццы можно с любым соусом.

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