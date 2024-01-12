Участница двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусные и при этом полезные и диетические конфеты с морковью.

Для приготовления домашних конфет с морковью и финиками звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

финики – 150 г

орехи грецкие (или любые другие) – 100 г

морковь – 100 г

рисовые хлебцы – 7 шт.

кокосовая стружка – 2 ст. л.

корица – 1 ч. л.

кленовый сироп – 2 ст. л. (можно и без него)

шоколад (для глазирования)

Сначала участница "Мастер Шеф" натирает морковь на мелкой терке. Рисовые хлебцы Мирослава Пекарюк перебивает блендером, но не очень мелко, а оставляя среднюю фракцию.

Смешиваем измельченные хлебцы с натертой морковью, финиками, орехами, кокосовой стружкой, корицей и перебиваем все блендером до однородной массы.

К полученной массе звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет кленовый сироп, хорошо все перемешивает и формирует шарики.

Шоколад растапливаем, погружаем в него шарики (для этого можно воспользоваться зубочистками), выкладываем их на тарелку и отправляем в холодильник, чтобы шоколад застыл.

"Вынимаем конфеты из холодильника и пробуем эту полезную вкусноту🫠 Мне очень вкусно, а вам?🧡", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Украинцы в комментариях оценили рецепт конфет от звезды "Мастер Шеф". "Это очень вкусно❤️ Мне понравилось😍", – пишут под видео.

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