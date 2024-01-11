В этот раз на своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф" Алик Мкртчян показал, как приготовить квашеную капусту по-грузински со свеклой.

"Хрустящая квашеная капуста со свеклой или Мжавия комбосто – очень популярная в Грузии, а именно, в Гурии, Имерете и Кахетии. Ее готовят как с уксусом, так и путем естественной ферментации", - объяснил финалист "Мастер Шеф".

Для приготовления квашеной капусты по-грузински звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:

капуста белокочанная – 3 кг

свекла – 0,5 кг

головка чеснока – 1 шт.

листья сельдерея или укроп свежий – 100 г

острый перец – 2 шт.

вода – 2 л

соль – 100 г

черный перец горошком – 10 шт.

лавровый лист – 3 шт.

перец душистый горошком – 10 шт.

"Примечательно, что капусту нарезают большими кусками, а чтобы куски равномерно окрасились в пурпурный цвет, их располагают между свекольными слоями", – объяснил финалист "Мастер Шеф" Алик Мкртчян.

Шеф-повар нарезает капусту большими кусками, а свеклу – кружочками. Выкладываем капусту и свеклу слоями в банке, пересыпая специями.

Рассол звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян доводит до кипения и заливает им капусту со свеклой. Сверху ставим груз и оставляем капусту на три дня в тепле. После этого переставляем капусту в холодное место на два дня. За это время квашеная капуста дойдет до готовности – и можно смаковать.

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