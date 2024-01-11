Участница двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк и Саша Бо показали как приготовить невероятно вкусный буришник – гуцульский картофельный пирог.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

картофельное пюре – 800 г

кукурузная крупа (мелкая) 150 г

кукурузная крупа (грубый помол) 80 г

яйца – 2 шт.

карпатская брынза с травами – 100 г

домашняя брынза – 100 г

сливочное масло – 50 г

укроп

соль

Для мачанки:

сметана – 4 ст. л.

домашняя брынза – 2 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

укроп

Сначала Саша Бо под руководством звезды "Мастер Шеф" моет картофель, чистит его от кожуры, нарезает на кусочки и ставит вариться до готовности, добавляя соль после закипания. С готового картофеля сливаем воду, добавляем еще соль по вкусу и делаем пюре (просто разминаем до однородности).

В отдельной миске взбиваем яйца, как на омлет. К картофельному пюре добавляем мелкую кукурузную крупу, 40 г крупы грубого помола, взбитые яйца, соль и вымешиваем тесто.

Для начинки смешиваем до однородности два вида брынзы и измельченный укроп.

На рабочей поверхности, присыпанной кукурузной крупой грубого помола, Саша Бо и звезда "Мастер Шеф" формируют буришник, как на видео – можно делать либо один большой, либо несколько маленьких.

Выпекать буришник нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Тем временем Саша Бо вместе со звездой "Мастер Шеф" Мирославой Пекарюк готовят мачанку, просто смешивая до однородности сметану, брынзу, измельченные чеснок и укроп.

Запеченный буришник обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом по 5 минут с каждой стороны на малом огне.

Готовый пирог сверху посыпаем брынзой и укропом. Нарезаем буришник на куски и смакуем, макая в мачанку.

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