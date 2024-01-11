Участница двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк и Саша Бо показали как приготовить невероятно вкусный буришник – гуцульский картофельный пирог.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- картофельное пюре – 800 г
- кукурузная крупа (мелкая) 150 г
- кукурузная крупа (грубый помол) 80 г
- яйца – 2 шт.
- карпатская брынза с травами – 100 г
- домашняя брынза – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- укроп
- соль
Для мачанки:
- сметана – 4 ст. л.
- домашняя брынза – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- укроп
Сначала Саша Бо под руководством звезды "Мастер Шеф" моет картофель, чистит его от кожуры, нарезает на кусочки и ставит вариться до готовности, добавляя соль после закипания. С готового картофеля сливаем воду, добавляем еще соль по вкусу и делаем пюре (просто разминаем до однородности).
В отдельной миске взбиваем яйца, как на омлет. К картофельному пюре добавляем мелкую кукурузную крупу, 40 г крупы грубого помола, взбитые яйца, соль и вымешиваем тесто.
Для начинки смешиваем до однородности два вида брынзы и измельченный укроп.
На рабочей поверхности, присыпанной кукурузной крупой грубого помола, Саша Бо и звезда "Мастер Шеф" формируют буришник, как на видео – можно делать либо один большой, либо несколько маленьких.
Выпекать буришник нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
Тем временем Саша Бо вместе со звездой "Мастер Шеф" Мирославой Пекарюк готовят мачанку, просто смешивая до однородности сметану, брынзу, измельченные чеснок и укроп.
Запеченный буришник обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом по 5 минут с каждой стороны на малом огне.
Готовый пирог сверху посыпаем брынзой и укропом. Нарезаем буришник на куски и смакуем, макая в мачанку.
Последние новости Украины:
Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.
Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.
Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.