В ближайшее время в Украине не следует ожидать резкого роста вакансий в основных секторах экономики, но средняя зарплата выросла.

В декабре 2023 средняя заработная плата в Украине выросла на 3%, достигнув уровня 19 000 гривен. Наибольший прирост наблюдался в Киевской области, где он увеличился на 850 гривен, до 20 850 гривен. Об этом сообщили на портале Work.ua.

Среди гражданских профессий (за исключением руководителей и ИТ-сферы) самые высокие зарплаты в декабре получали медиабайеры, в среднем 55 000 гривен, а также эндодонтисты (специалисты в стоматологии) – в среднем 50 000 гривен.

По данным аналитиков, наиболее "платежеспособными" профессиями в декабре оказались водитель-международник, со средней зарплатой 45 000 гривен, и рихтовщик – 40 000 гривен.

Также высокие зарплаты имели: бизнес-аналитик – 38000 гривен; риелтор – 37 500 гривен; автослесарь – 35 000 гривен; арматурщик – 33 500 гривен; автоэлектрик, координатор по сбыту, региональный менеджер – 32500 гривен.

Представителям разных профессий платили в среднем 30 000 гривен, включая: зубную технику; категорионного менеджера; менеджера по развитию; менеджера по внешнеэкономической деятельности; менеджера проектов; пресс-секретаря; проектировщика кондиционирования; специалиста по камнеобработке.

Отмечается, что специалисты, которые нужны войску, возглавляют рейтинг профессий с высокими зарплатами (кроме руководителей и ИТ): стрелок, минометчик, командир отделения, пилот дрона получают более 70 000 гривен, а связщики – 60 000 гривен.

По регионам наибольший рост зарплат отличился в Киевской области (+850 гривен, до 20 850 гривен), Львовщине (+500 гривен, до 19 000 гривен) и Днепропетровщине (+255 гривен, до 18 000 гривен). В Одесской и Харьковской областях зарплаты остались стабильными – 18 000 гривен и 17 500 гривен соответственно.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

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