В 2022-2023 годах индексация пенсий перекрыла и превысила уровень роста инфляции и зарплат.

В Минсоцполитике назвали приблизительный размер пенсий в 2024 году. Да, в 2024 году предусмотрено проиндексировать пенсии. Об индексации пенсий сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время единого телемарафона.

По ее словам, в 2024 году предусмотрено проиндексировать пенсии на 13% Точный размер индексации пенсий будет определен на основе показателей макроэкономики, которые станут известны в середине февраля. Это решение предназначено для защиты пенсионеров от отрицательного влияния инфляции.

Замминистра также добавила, что в 2022-2023 годах индексация пенсий перекрыла и превысила уровень роста инфляции и зарплат.

Ранее было сообщено, что реформа солидарной пенсионной системы преследует цель повышения размера пенсий до 30% среднего заработка.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что традиционная индексация пенсий состоится 1 марта, но в этом году внедряется более справедливый подход через реформу солидарной пенсии. Цель реформы – сделать систему понятной и прозрачной, обеспечив солидарную пенсию 30% от среднего заработка. Шмигаль пояснил, что введение системы баллов направлено на устранение диспропорций в размерах пенсий, получаемых лицами, выйдя на пенсию в разные годы.

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