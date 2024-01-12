На своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф" Алик Мкртчян показал, как приготовить идеальные тоненькие блины, к которым отлично подойдет и соленая, и сладкая начинка.

"Идеальные, для мяса, малосольной рыбы, икорки, или шоколадной нутеллы. Секрет Шефа - это 30 грамм кукурузного крахмала !!!", – подчеркнул финалист "Мастер Шеф".

Для приготовления теста на блинчики звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:

молоко – 1,3 л

7-8 яиц среднего размера

1 чайная ложка соли

1 столовая ложка сахара

6 столовых ложек растительного масла

300 г муки

30 г кукурузного крахмала

"Главное – это последовательность", – подчеркнул финалист "Мастер Шеф".

Сначала с помощью венчика взбиваем яйца с мукой, сахаром, крахмалом и солью до однородной массы, чтобы все комочки растворились. Получится жидкое тесто, по консистенции похожее на густую сметану.

Только потом звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян добавляет молоко и хорошо размешивает все. В конце добавляем растительное масло и оставляем тесто на 30-40 минут.

Жарим блины на хорошо разогретой сковороде без добавления растительного масла.

"На сковороду растительное масло уже не добавляете. Благодаря секрету с крахмалом, они очень мягкие и сочные", – добавил финалист "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях оценили рецепт блинов от звезды "Мастер Шеф":

"Смотрю и будто вкус бабушкиных блинов вкус чувствую... Очень хорошие!";

"Выглядит очень вкусно!! Это моя слабость 🔥".

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