На своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф" Алик Мкртчян показал, как приготовить идеальные тоненькие блины, к которым отлично подойдет и соленая, и сладкая начинка.
"Идеальные, для мяса, малосольной рыбы, икорки, или шоколадной нутеллы. Секрет Шефа - это 30 грамм кукурузного крахмала !!!", – подчеркнул финалист "Мастер Шеф".
Для приготовления теста на блинчики звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:
- молоко – 1,3 л
- 7-8 яиц среднего размера
- 1 чайная ложка соли
- 1 столовая ложка сахара
- 6 столовых ложек растительного масла
- 300 г муки
- 30 г кукурузного крахмала
"Главное – это последовательность", – подчеркнул финалист "Мастер Шеф".
Сначала с помощью венчика взбиваем яйца с мукой, сахаром, крахмалом и солью до однородной массы, чтобы все комочки растворились. Получится жидкое тесто, по консистенции похожее на густую сметану.
Только потом звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян добавляет молоко и хорошо размешивает все. В конце добавляем растительное масло и оставляем тесто на 30-40 минут.
Жарим блины на хорошо разогретой сковороде без добавления растительного масла.
"На сковороду растительное масло уже не добавляете. Благодаря секрету с крахмалом, они очень мягкие и сочные", – добавил финалист "Мастер Шеф".
Украинцы в комментариях оценили рецепт блинов от звезды "Мастер Шеф":
"Смотрю и будто вкус бабушкиных блинов вкус чувствую... Очень хорошие!";
"Выглядит очень вкусно!! Это моя слабость 🔥".
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