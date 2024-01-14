На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян показал, как приготовить идеальную квашеную капусту без моркови.

"Никакой колхозной моркови! Белая капуста останется белоснежной", – подчеркнул финалист "Мастер Шеф".

Для приготовления квашеной капусты звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:

капуста белокочанная - 3 кг

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ст.л.

лавровый лист – 3-4 листочка

перец душистый - 9 горошинок

перец черный горошек – 10 шт.

секрет ингредиент шефа: 1 перец чили

Капусту шинкуем – для этого финалист "Мастер Шеф" воспользовался теркой. Хорошо разминаем капусту, чтобы она пустила сок, но важно не переусердствовать.

Добавляем к капусте соль, мелко нарезанный перец чили, душистый и черный перец горошком, лавровый лист, сахар и все перемешиваем.

После этого звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян плотно выкладывает капусту в ведерко, сверху ставит тарелку меньшего диаметра, а на нее тяжелую банку с водой. На следующий день вечером шеф-повар делает посреди капусты прокол другим концом ножа, чтобы выпустить воздух.

Оставляем на 2-3 дня при комнатной температуре – и квашеная капуста готова. Хранить квашеную капусту нужно в холодильнике.

Поклонники в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф": "Ферментированная капуста – это суперфуд всех времен и народов: для печени, кишечника, нервной с-мы, иммунной системы. Пробиотик, клетчатка, вит С, К, янтарная кислота".

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