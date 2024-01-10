На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить традиционный украинский пирог с рыбой – баба-шарпанина.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- дорадо – 300 г
- филе минтая (или другая рыба) – 200 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лавровый лист
- перец черный горошком
- корень петрушки (сушеный)
- соль, перец черный молотый
- рыбный бульон (который сварим) - 300 г
- мука - 180-200 г
Сначала готовим рыбный бульон. Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк складывает в большую кастрюлю вымытую и вычищенную дорадо, филе минтая, целую морковь и одну луковицу, лавровый лист, черный перец горошком, корень петрушки, заливает все водой доверху и ставит на огонь.
Когда бульон закипит, добавляем соль и варим еще 30 минут, снимая сверху пену.
С готового бульона участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вынимает рыбу. Бульон процеживаем и оставляем охлаждаться, рыбу отделяем от костей и шарпаем (рвём на куски), а отварную морковь нарезаем кубиком.
Одну луковицу нарезаем кубиком и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости, далее добавляем нарезанную морковь, соль, перец по вкусу и еще немного жарим.
В отдельную миску звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк наливает 300 мл бульона, добавляет муку, немного соли и замешивает тесто, которое по консистенции будет напоминать жидкую кашу.
В форму для запекания, смазанную растительным маслом, выкладываем кусочки рыбы, затем зажарку из лука и моркови, а сверху заливаем тестом. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Готовую бабу-шарпанину посыпаем сверху нарезанным зеленым луком, разрезаем и подаем к столу.
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