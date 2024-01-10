На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить традиционный украинский пирог с рыбой – баба-шарпанина.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

дорадо – 300 г

филе минтая (или другая рыба) – 200 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лавровый лист

перец черный горошком

корень петрушки (сушеный)

соль, перец черный молотый

рыбный бульон (который сварим) - 300 г

мука - 180-200 г

Сначала готовим рыбный бульон. Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк складывает в большую кастрюлю вымытую и вычищенную дорадо, филе минтая, целую морковь и одну луковицу, лавровый лист, черный перец горошком, корень петрушки, заливает все водой доверху и ставит на огонь.

Когда бульон закипит, добавляем соль и варим еще 30 минут, снимая сверху пену.

С готового бульона участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вынимает рыбу. Бульон процеживаем и оставляем охлаждаться, рыбу отделяем от костей и шарпаем (рвём на куски), а отварную морковь нарезаем кубиком.

Одну луковицу нарезаем кубиком и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости, далее добавляем нарезанную морковь, соль, перец по вкусу и еще немного жарим.

В отдельную миску звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк наливает 300 мл бульона, добавляет муку, немного соли и замешивает тесто, которое по консистенции будет напоминать жидкую кашу.

В форму для запекания, смазанную растительным маслом, выкладываем кусочки рыбы, затем зажарку из лука и моркови, а сверху заливаем тестом. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Готовую бабу-шарпанину посыпаем сверху нарезанным зеленым луком, разрезаем и подаем к столу.

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