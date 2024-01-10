Победительница 12 сезона шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина рассказала рецепт очень популярного и вкусного блюда – дерунов.

Основным и неизменным ингредиентом дерунов является тертая или, как еще говорят, «дертая» картошка, пишет Politeka.net.

Другие компоненты могут изменяться в соответствии с традициями региона или отдельной семьи. Так, победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина предложила свой рецепт румяных и хрустящих дерунов.

Для этого понадобятся следующие ингредиенты: 600 г картофеля, 2 средних луковицы, 3 яйца, 3 ст. л. муки (пшеничная или кукурузная), специи по вкусу, соль, растительное масло для жарки.

Первый шаг – натираем картофель на крупной терке, добавляем щепотку соли и оставляем на 10 минут.

«Чтобы стекала излишняя жидкость, затем дополнительно отжать руками», - отметила Матрохина на своей странице в Инстаграм.

Затем необходимо добавить лук, яйца, муку, специи, соль и перемешать.

«Жарим на сковороде до золотистой корочки», – подчеркнула Матрохина.

Также победительница «Мастер Шеф» предложила подавать деруны с соусом, который можно сделать со сметаной, добавив тимьян, черный молотый перец.

Украсить деруны можно зеленым луком.

"Если после Нового года осталась икра, то будет хорошо смаковать", - подчеркнула победительница "Мастер Шеф".

Подписчики Валерии, комментируя рецепт дерунов, шутят, что им мгновенно захотелось бежать на кухню тереть картошку.

«Очень аппетитно выглядит. Хочется бежать на кухню тереть картошку»,

«Спасибо за рецепт, иду готовить завтрак!»,

«Мое любимое и фирменное блюдо с детства»,

«Выглядят невероятно»,

«Я их обожаю».

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