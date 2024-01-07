"Киевстар" сообщил об отмене платы за основной пакет "Киевстар ТВ".

Об этом уведомила пресс-служба компании "Киевстар".

"В течение декабря, пока наши специалисты боролись с последствиями хакерской атаки, мы предоставляли полный доступ к контенту на Киевстар ТВ. А сейчас, чтобы выразить свою благодарность за ваше понимание и поддержку, мы отменяем плату за основной пакет Киевстар ТВ с 1 по 31 января", - говорится в сообщении "Киевстар".

В комментариях к пресс-службе "Киевстар" у абонентов появились дополнительные вопросы:

"Если у меня платить 16 января ,то нужно платить?", - спросил клиент "Киевстар", на что ему ответили, что пакет будет предоставляться бесплатно.

"абонентам подписки в качестве лояльности будет предоставлен за 1 грн один пакет услуг в их тарифном плане:

для абонентов с тарифами на 4 недели пакет услуг предоставляется на период с 22.12.23 по 18.01.24;

для абонентов с тарифами в месяц пакет предоставляется на период с 22.12.23 по 21.01.24", - сообщили операторы "Киевстар".

Ранее сообщалось, что «Киевстар» сделал абонентам объяснения по снимаемым со счета средствам.

Мобильный оператор «Киевстар» отреагировал на критику относительно непонятного, по мнению одного из клиентов, исчезновения средств на счету.

«Снятие средств со счета того или иного номера Киевстара осуществляется на основании данных об использовании услуг моб. связи, и условий тарифного плана/услуг по номеру… Оплата снимается за услуги, подключенные по номеру…», - заверили в «Киевстар».