Телеведущая Катя Осадчая поделилась рецептом популярного итальянского салата, который будет отличным украшением и для праздничного стола, и в обычный день.

Катя Осадча показала, как дома приготовить салат «Панцанелла», пишет Politeka.net.

«Не в классическом его виде, но он очень и очень вкусный», - отмечала Осадчая на своей странице в Инстаграм.

Осадчая также рассказала, что пробовала его у подруги и он ей очень понравился.

Для приготовления салата «Панцанелла» понадобятся следующие ингредиенты: 2 столовых ложки изюма (настаиваем в винном уксусе с горячей водой. 1 ложка уксуса на две ложки воды); 2 баклажана режем и запекаем; листья базилика; 3-4 спелых помидора; 1 столовая ложка каперсов; 3 столовые ложки кедровых орехов; 200 г сыра фета; стакан оливок; сухарики.

Салат «Панцанела» заправляется заправкой, для приготовления которой понадобятся 2 зубчика чеснока (мелко порезать); 2 столовые ложки винного белого уксуса; 6 ложек оливкового масла.

Сначала порежьте помидоры большими кусками, затем положите к ним запеченные в духовке и порезанные баклажаны.

Следующий шаг – добавьте листья базилика, сухарики, изюм, сыр, кедровые орешки, каперсы и перемешайте. Заправьте салат и снова перемешайте.

Последний шаг в приготовлении салата «Панцанелла» по рецепту, о котором рассказала Катя Осадчая, добавьте любимые специи и снова перемешайте. Дайте салату настояться 15 минут.

Отметим, что панценелла это салат из овощей и хлеба родом из провинции Тоскана. Панцанелла была привычным блюдом итальянских крестьян. Обычно в сельских домах хлеб пекли один раз в неделю, и черствый хлеб нужно было как-то использовать. Так и появился этот салат из овощей, зелени и хлеба.

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