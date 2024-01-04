«Ощадбанк» сделал важное объяснение относительно перевода между платежными карточками – что нужно знать украинцам.

Ощадбанк предупредил клиентов, в каком случае может произойти задержка перевода, пишет Politeka.net.

Так, один из клиентов Ощадбанк сообщил о неприятной ситуации и спросил, сколько времени это может занять.

«Сколько времени должно занять блокирование перевода с карты на карту в 2,5 т. грн? Такое впечатление, что его проверку выполняют вручную», – отметил клиент на официальной странице «Ощадбанк» в Facebook.

В Ощадбанке объяснили, почему именно может произойти задержка.

«Обычно переводы между платежными карточками проводятся мгновенно. Если же это межбанковский перевод (между разными финансовыми учреждениями) или платеж выполненный по реквизитам счета, на выполнение этой операции нужно время», - ответили в «Ощадбанке».

Также в Ощадбанке добавили, что полное финансовое списание средств по операции может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Но, подчеркнули в "Ощадбанке", не более чем определено в действующем законодательстве.

Напомним, в связи с военным положением "Ощадбанк" для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года.

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