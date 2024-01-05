На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить рокот-крумпли – картофельную запеканку по-закарпатски. Готовить это блюдо можно либо в духовке, либо просто на сковороде.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

луковица - 1 большая

колбаса домашняя копченая - 200 г (можно заменить на любое копченое мясо, ветчину и т.п.)

сметана 20% (по желанию можно смешивать 50/50 с майонезом) – 8 ст.л.

яйца – 4 шт.

соль, перец, паприка

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вымывает картофель, отваривает его в мундирах, а затем чистит. Яйца отвариваем и чистим.

Лук нарезаем полукольцами, а колбасу – кружочками. На разогретой сковороде сначала обжариваем колбасу. Затем сюда же выкладываем нарезанный лук и жарим, добавляя соль, перец и паприку по вкусу.

Тем временем нарезаем яйца и картофель тонкими круглыми ломтиками.

На этот раз участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк решила готовить рокот-крумпли на сковороде, поэтому на чистую сковороду она выкладывает две столовые ложки сметаны и размазывает ее по дну. Сверху выкладываем слой картофеля, затем зажарку из колбасы и лука, яйца, снова две ложки сметаны, соль и перец по вкусу, а затем еще раз повторяет все эти слои.

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк накрывает рокот-крумпли крышкой и тушит на малом огне примерно 8-10 минут – и можно подавать.

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