На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить рокот-крумпли – картофельную запеканку по-закарпатски. Готовить это блюдо можно либо в духовке, либо просто на сковороде.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт.
- луковица - 1 большая
- колбаса домашняя копченая - 200 г (можно заменить на любое копченое мясо, ветчину и т.п.)
- сметана 20% (по желанию можно смешивать 50/50 с майонезом) – 8 ст.л.
- яйца – 4 шт.
- соль, перец, паприка
Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вымывает картофель, отваривает его в мундирах, а затем чистит. Яйца отвариваем и чистим.
Лук нарезаем полукольцами, а колбасу – кружочками. На разогретой сковороде сначала обжариваем колбасу. Затем сюда же выкладываем нарезанный лук и жарим, добавляя соль, перец и паприку по вкусу.
Тем временем нарезаем яйца и картофель тонкими круглыми ломтиками.
На этот раз участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк решила готовить рокот-крумпли на сковороде, поэтому на чистую сковороду она выкладывает две столовые ложки сметаны и размазывает ее по дну. Сверху выкладываем слой картофеля, затем зажарку из колбасы и лука, яйца, снова две ложки сметаны, соль и перец по вкусу, а затем еще раз повторяет все эти слои.
Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк накрывает рокот-крумпли крышкой и тушит на малом огне примерно 8-10 минут – и можно подавать.
Последние новости Украины:
Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.
Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.
Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.