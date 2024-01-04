Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить невероятно вкусную шакшуку с колбаской.
Для приготовления шашку звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- яйцо – 4 шт.
- томат - 1 большой
- перец болгарский – 1/2 шт.
- томаты пелати - 200 г
- колбаса (лучше брать Чоризо) – 50 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- лук зеленый
- петрушка
- тмин
- прованские травы
- соль, перец
Томат бланшируем (погружаем в кипяток на 30 секунд, а затем сразу перекладываем в холодную воду), чистим от кожуры и нарезаем кубиком. Сладкий перец чистим от семян и тоже нарезаем кубиком.
Лук, чеснок, зеленый лук и петрушку звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает мелко, а колбасу – тонкими слайсами.
На разогретую сковороду с оливковым маслом сначала высыпаем лук и пассируем его, затем добавляем чеснок и еще немного пассеруем. Далее участница "Мастер Шеф" добавляет нарезанный томат, томаты пелати и тушит до мяса. После этого добавляем специи, колбасу и еще немного тушим все вместе.
На сковороде среди обжаренных овощей с помощью ложки звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк делает четыре небольших углубления – для каждого яйца. Аккуратно выбиваем яйца, накрываем сковороду крышкой и готовим на небольшом огне 2-3 минуты.
Готовую шакшуку участница "Мастер Шеф" посыпает измельченной зеленью и подает вместе с хлебом.
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