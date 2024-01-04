Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить невероятно вкусную шакшуку с колбаской.

Для приготовления шашку звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

яйцо – 4 шт.

томат - 1 большой

перец болгарский – 1/2 шт.

томаты пелати - 200 г

колбаса (лучше брать Чоризо) – 50 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

лук зеленый

петрушка

тмин

прованские травы

соль, перец

Томат бланшируем (погружаем в кипяток на 30 секунд, а затем сразу перекладываем в холодную воду), чистим от кожуры и нарезаем кубиком. Сладкий перец чистим от семян и тоже нарезаем кубиком.

Лук, чеснок, зеленый лук и петрушку звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает мелко, а колбасу – тонкими слайсами.

На разогретую сковороду с оливковым маслом сначала высыпаем лук и пассируем его, затем добавляем чеснок и еще немного пассеруем. Далее участница "Мастер Шеф" добавляет нарезанный томат, томаты пелати и тушит до мяса. После этого добавляем специи, колбасу и еще немного тушим все вместе.

На сковороде среди обжаренных овощей с помощью ложки звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк делает четыре небольших углубления – для каждого яйца. Аккуратно выбиваем яйца, накрываем сковороду крышкой и готовим на небольшом огне 2-3 минуты.

Готовую шакшуку участница "Мастер Шеф" посыпает измельченной зеленью и подает вместе с хлебом.

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