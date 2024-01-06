В Украине выросли зарплаты учителей, стало известно, как изменились выплаты с 1 января 2024 года.

В Украине с 1 января 2024 года выросли зарплаты учителей.

Соответствующие изменения предусмотрены в Госбюджете на 2024г.

Повышение также анонсировал и министр образования и науки Украины Оксен Лесной.

По его словам, выплаты педагогам увеличат в 2024 году в два этапа: I этап – с 1 января; ІІ этап – с 1 апреля.

Известно, что с начала 2024 года выплаты выросли на 10%. С 1 апреля вырастут на 12,6%.

Оксен Лесной сообщал, что в среднем педагоги после повышения на первом этапе будут получать 14 тысяч гривен.

Начиная с 1 апреля – после ІІ этапа повышения – зарплата будет 16 тысяч гривен.

Накануне Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17 ,4 тысяч гривен.

Выплаты в целом планируется повысить на 21%.

В сети украинцы высказали свои мнения о повышении зарплат учителям:

"Ну как они могут возрасти до 14 тысяч, если у меня и категория, 21 час нагрузки, классное руководство на руки получаю 9800. То если повысит с января на 10 процентов никак не получится 14 тысяч.",

"Учителя всегда получают самые большие зарплаты и достойную оплату труда,если читать все заголовки...они должны зарабатывать лучше депутатов,ибо о повышении их зарплат ничего...а учителей всегда громко и пиар на всю страну...",

"Откуда они берут такие суммы?!?! Высшая категория 7100, 10% - 710 гривен!!!!! Откуда 14 тысяч!!!!о специалистах, я вообще молчу, минимальная заработная плата...",

"Уважаемые учителя, напишите, пожалуйста, у кого жалованье по высшей категории 14,4 тыс грн., потому что у меня почему-то ставка 7001грн".

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Напомним, зарплата будет расти в последующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, что в 2024 году в Украине ожидается рост минимальной зарплаты.