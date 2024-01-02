З початку січня в Україні відбувся перерахунок мінімальної заробітної плати, яка зросла.

Українцям перерахували зарплати. Це рішення було узгоджене в бюджеті з метою поступового підвищення мінімальної зарплати і оцінки впливу. Це перше підвищення зарплати з 2022 року, оскільки в 2023 році уряд вирішив не переглядати розміри соціальних стандартів.

Це рішення продиктовано законом про держбюджет.

З початку січня в Україні відбувся перерахунок мінімальної заробітної плати, яка зросла на 400 грн. Тепер громадяни, які працюють повний робочий день, отримуватимуть щонайменше 7100 грн, замість попередніх 6700 грн. Це збільшення сприятиме збереженню рівня доходів, враховуючи існуючу інфляцію, а значуще підвищення очікується в квітні, коли мінімальна зарплата зросте до 8000 грн.

Найбільше це суттєво вплине на ті зарплати, які декларуються та з яких сплачуються податки, особливо на внески до Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Збільшення мінімальної зарплати також призведе до прямого зростання зарплат у бюджетній сфері, яка фінансується за рахунок допомоги від донорів.

Згідно з опитуванням роботодавців Європейською бізнес-асоціацією, у 2024 році зарплати планується підвищити 87% компаній, при цьому більшість зазначила, що розмір підвищення буде до 10%.

Нині установлено, що українці повинні заробляти не менше 6700 грн на місяць при повному робочому дні. Однак це недостатньо, оскільки за останні два роки кумулятивний рівень інфляції склав 37,2%, тож заробітна плата повинна була зрости до 8918 грн, щоб компенсувати зростання цін. Навіть до початку повномасштабної війни і різкого зростання інфляції мінімальна зарплата в Україні вже була нижчою за реальну потребу.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

Також Politeka повідомляла, у 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати.