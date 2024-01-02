Украинцам перечислили зарплаты. Это решение было согласовано в бюджете с целью постепенного повышения минимальной зарплаты и оценки влияния. Это первое повышение зарплаты с 2022 года, поскольку в 2023 году правительство решило не пересматривать размеры социальных стандартов.

Это решение продиктовано законом о госбюджете.

С начала января в Украине произошел перерасчет минимальной заработной платы, возросшей на 400 грн. Теперь граждане, работающие полный рабочий день, будут получать не менее 7100 грн., вместо предыдущих 6700 грн. Это увеличение будет способствовать сохранению уровня доходов с учетом существующей инфляции, а значимое повышение ожидается в апреле, когда минимальная зарплата вырастет до 8000 грн.

Больше всего это существенно повлияет на декларируемые и с которых уплачиваются налоги зарплаты, особенно на взносы в Единый социальный взнос (ЕСВ). Увеличение минимальной зарплаты также приведет к прямому росту зарплат в бюджетной сфере, которая финансируется за счет пособий от доноров.

Согласно опросу работодателей Европейской бизнес-ассоциацией, в 2024 году зарплаты планируется повысить 87% компаний, при этом большинство отметило, что размер повышения будет до 10%.

В настоящее время установлено, что украинцы должны зарабатывать не менее 6700 грн. в месяц при полном рабочем дне. Однако этого недостаточно, поскольку за последние два года кумулятивный уровень инфляции составил 37,2%, поэтому заработная плата должна была вырасти до 8918 грн, чтобы компенсировать рост цен. Даже до начала полномасштабной войны и резкого роста инфляции минимальная зарплата в Украине уже была ниже реальной потребности.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.