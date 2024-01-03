Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкусный и насыщенный капустняк.

Для капустняка звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

капуста квашеная – 500 г

ребра свиные – 600 г

копченые ребра – 200 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

корень петрушки (сушеный или свежий)

черный перец горошком

лавровый лист

сливки 20%

зелень (петрушка, укроп)

соль и перец

картофель

Сырые свиные ребра звезда "Мастер Шеф" разрезает, выкладывает в кастрюлю, добавляет очищенную целую луковицу, лавровый лист, перец горошком, корень петрушки, заливает все холодной водой, накрывает крышкой и ставит вариться на маленьком огне.

Отдельно отвариваем картофель в мундирах.

Тем временем натираем морковь, лук нарезаем мелким кубиком, разрезаем копченые ребра. На разогретой сковороде сначала участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк обжаривает до румяности ребра, добавляет лук, немного обжаривает, а затем добавляет морковь, соль и молотый перец по вкусу, квашеную капусту и тушит все вместе. Позже вливаем немного бульона и продолжаем тушить.

Бульон звезда "Мастер Шеф" солит, доводит до готовности и процеживает. В бульон добавляем отварные ребра, доведенную до готовности капусту с луком, морковью и копчеными ребрами и варим, пока капуста не станет мягкой.

В конце отделяем мясо от костей, добавляем в капустняк сметану, очищенный вареный картофель, измельченную зелень – и можно подавать.

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