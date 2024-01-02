Украина второго января отбила самую масштабную в мире комбинированную атаку с применением гиперзвукового оружия.

Ни одна страна мира никогда не воевала с подобным оружием и не отражала такие удары, считает глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 10 из 10 "Кинжалов", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 из 3 крылатых ракет "Калибр" было сбито. Кроме того, было уничтожено 35 ударных БпЛА.

В свою очередь военный журналист и аналити Сергей Ауслендер подчеркнул, что тактика россиян «уже стандартная».

«Сначала роями летят дроны, заставляя ПВО себя обнаружить, через час-полтора-два, уточнив полетные задания, запускают ракеты. Причем, все, что есть — крылатые, баллистические, воздушного, наземного базирования, С-300», - подчеркнул Ауслендер.

Аналитик отметил, что ПВО работает блестяще, но все сбить просто невозможно.

«Ни одна страна не сталкивалась с налетами такой мощи, со времен Второй Мировой. Но тогда не было крылатых ракет», - отметил военный журналист.

Целей таких атак две, считает Сергей Ауслендер.

«Первая — террористическая. Запугать и заставить страдать. Доктрина Дуэ в чистом виде. Ни разу, кстати, в мировой истории не сработала. Вторая, вытекающая из первой — политическая. Склонить к переговорам на своих условиях. Так и будем долбить, пока не согласитесь с нашими условиями», - говорит аналитик в своем телеграм-канале.

Военный журналист предположил, что, исчерпав накопленный запас до определенного предела, россияне снова перейдут к тактике одиночных или менее масштабных обстрелов.

Естественно, не навсегда, а лишь до следующего раунда.

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