В Украине выросла минимальная и максимальная пенсия, стало известно, как изменились выплаты с 1 января 2024 года.

В Украине повысили пенсии, так с 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 гривен до 2 361 гривен и максимальная выросла с 20 930 гривен до 23 610 грн.

Очередная индексация пенсий намечена с 1 марта.

Напомним, что накануне первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в Украине может быть задержка с выплатой зарплат и пенсий в Украине для почти 12 млн человек в том случае, если партнеры не окажут финансовую помощь в начале 2024 года.

По ее словам, соответствующий риск есть в долгосрочной перспективе.

Кроме того, согласно закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в 2024 году изменится размер стажа, который необходим для выхода на пенсию в Украине.

Известно, что оформить на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы, у которых есть трудовой стаж 31 год, в 63 года – со стажем 21-31 год, в 65 лет – 15-21 год.

Такой человек будет получать социальную помощь от государства.

В комментариях пользователи сети отреагировали на новость об увеличении пенсий в Украине:

"То есть минимальную подняли на 300 грн, а максимальную на целую минимальную",

"Круто заживут теперь на таком повышении те, что на минимуме",

"А почему не поднять только тем у кого минимальное? А все остальные пусть подождут до конца войны",

" Я как бы ни отношусь к этим выплатам, но скажите, в такое тяжелое время у тех, кто получает пенсию 23610 гр, рука не отсохнет брать надбавку.? Люди с 2361 выживают…».

Источник: epravda.