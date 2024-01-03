В Украине повысили пенсии, так с 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 гривен до 2 361 гривен и максимальная выросла с 20 930 гривен до 23 610 грн.
Очередная индексация пенсий намечена с 1 марта.
Напомним, что накануне первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в Украине может быть задержка с выплатой зарплат и пенсий в Украине для почти 12 млн человек в том случае, если партнеры не окажут финансовую помощь в начале 2024 года.
По ее словам, соответствующий риск есть в долгосрочной перспективе.
Кроме того, согласно закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в 2024 году изменится размер стажа, который необходим для выхода на пенсию в Украине.
Известно, что оформить на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы, у которых есть трудовой стаж 31 год, в 63 года – со стажем 21-31 год, в 65 лет – 15-21 год.
Такой человек будет получать социальную помощь от государства.
В комментариях пользователи сети отреагировали на новость об увеличении пенсий в Украине:
"То есть минимальную подняли на 300 грн, а максимальную на целую минимальную",
"Круто заживут теперь на таком повышении те, что на минимуме",
"А почему не поднять только тем у кого минимальное? А все остальные пусть подождут до конца войны",
" Я как бы ни отношусь к этим выплатам, но скажите, в такое тяжелое время у тех, кто получает пенсию 23610 гр, рука не отсохнет брать надбавку.? Люди с 2361 выживают…».
Источник: epravda.
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