Участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк объяснила, как приготовить картофельное пюре по рецепту легендарного французского шефа Жоэля Робюшона, а также бефстроганов с шампиньонами.

Для приготовления бефстроганов нам понадобятся следующие ингредиенты:

телятина или говядина – 500 г

шампиньоны – 250 г

лук – 1 шт

чеснок – 1-2 зуб.

сливочное масло – 40 г

мука – 1 ст.л

сметана жирностью 20% – 150 мл

дижонская горчица – 1 ст.л.

вода – 250 мл

соль и перец – по вкусу

Для картофельного пюре звезда "Мастер Шеф" берет:

картофель – 400 г

сливочное масло – 180 г

молоко – 50 мл

соль и перец – по вкусу

Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит Бефстроганов. Для этого телятину нарезаем тоненькими ломтиками поперек волокон. Шампиньоны, в зависимости от размера, нарезаем или кольцами или полукольцами. Лук режем полукольцами, а чеснок – маленьким кубиком.

На разогретой сковороде с растительным маслом участница "Мастер Шеф" обжаривает мясо, выкладывая его в один слой, до румяности, а затем перекладывает его в отдельную миску.

На той же сковороде с добавлением сливочного масла обжариваем лук до золотистости, затем добавляем шампиньоны, соль и перец. После этого добавляем чеснок, муку, немного обжариваем все вместе, заливаем холодной водой и доводим до кипения. В конце добавляем сметану с горчицей и снова доводим до кипения. Выкладываем в соус мясо, прогреваем его – и Бефстроганов готов.

Для приготовления картофельного пюре сначала картофель вымываем и варим в мундирах в подсоленной воде. Готовый картофель чистим и разминаем, а затем снова ставим на маленький огонь. Добавляем нарезанное кубиками замороженное сливочное масло и хорошо вымешиваем.

"Когда масло хорошо растопилось, убираем картофель из плиты, добавляем горячее молоко, снова хорошо все перетираем и смакуем этот шедевр", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.