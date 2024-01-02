Участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк объяснила, как приготовить картофельное пюре по рецепту легендарного французского шефа Жоэля Робюшона, а также бефстроганов с шампиньонами.

Для приготовления бефстроганов нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • телятина или говядина – 500 г
  • шампиньоны – 250 г
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • сливочное масло – 40 г
  • мука – 1 ст.л
  • сметана жирностью 20% – 150 мл
  • дижонская горчица – 1 ст.л.
  • вода – 250 мл
  • соль и перец – по вкусу

Для картофельного пюре звезда "Мастер Шеф" берет:

  • картофель – 400 г
  • сливочное масло – 180 г
  • молоко – 50 мл
  • соль и перец – по вкусу

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит Бефстроганов. Для этого телятину нарезаем тоненькими ломтиками поперек волокон. Шампиньоны, в зависимости от размера, нарезаем или кольцами или полукольцами. Лук режем полукольцами, а чеснок – маленьким кубиком.

На разогретой сковороде с растительным маслом участница "Мастер Шеф" обжаривает мясо, выкладывая его в один слой, до румяности, а затем перекладывает его в отдельную миску.

На той же сковороде с добавлением сливочного масла обжариваем лук до золотистости, затем добавляем шампиньоны, соль и перец. После этого добавляем чеснок, муку, немного обжариваем все вместе, заливаем холодной водой и доводим до кипения. В конце добавляем сметану с горчицей и снова доводим до кипения. Выкладываем в соус мясо, прогреваем его – и Бефстроганов готов.

Для приготовления картофельного пюре сначала картофель вымываем и варим в мундирах в подсоленной воде. Готовый картофель чистим и разминаем, а затем снова ставим на маленький огонь. Добавляем нарезанное кубиками замороженное сливочное масло и хорошо вымешиваем.

"Когда масло хорошо растопилось, убираем картофель из плиты, добавляем горячее молоко, снова хорошо все перетираем и смакуем этот шедевр", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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