Участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк объяснила, как приготовить картофельное пюре по рецепту легендарного французского шефа Жоэля Робюшона, а также бефстроганов с шампиньонами.
Для приготовления бефстроганов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- телятина или говядина – 500 г
- шампиньоны – 250 г
- лук – 1 шт
- чеснок – 1-2 зуб.
- сливочное масло – 40 г
- мука – 1 ст.л
- сметана жирностью 20% – 150 мл
- дижонская горчица – 1 ст.л.
- вода – 250 мл
- соль и перец – по вкусу
Для картофельного пюре звезда "Мастер Шеф" берет:
- картофель – 400 г
- сливочное масло – 180 г
- молоко – 50 мл
- соль и перец – по вкусу
Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит Бефстроганов. Для этого телятину нарезаем тоненькими ломтиками поперек волокон. Шампиньоны, в зависимости от размера, нарезаем или кольцами или полукольцами. Лук режем полукольцами, а чеснок – маленьким кубиком.
На разогретой сковороде с растительным маслом участница "Мастер Шеф" обжаривает мясо, выкладывая его в один слой, до румяности, а затем перекладывает его в отдельную миску.
На той же сковороде с добавлением сливочного масла обжариваем лук до золотистости, затем добавляем шампиньоны, соль и перец. После этого добавляем чеснок, муку, немного обжариваем все вместе, заливаем холодной водой и доводим до кипения. В конце добавляем сметану с горчицей и снова доводим до кипения. Выкладываем в соус мясо, прогреваем его – и Бефстроганов готов.
Для приготовления картофельного пюре сначала картофель вымываем и варим в мундирах в подсоленной воде. Готовый картофель чистим и разминаем, а затем снова ставим на маленький огонь. Добавляем нарезанное кубиками замороженное сливочное масло и хорошо вымешиваем.
"Когда масло хорошо растопилось, убираем картофель из плиты, добавляем горячее молоко, снова хорошо все перетираем и смакуем этот шедевр", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
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