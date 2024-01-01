На этот раз участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие телячьи ребра с овощным гарниром и фирменным соусом.
Для приготовления ребрышек звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- ребра телячьи – 1 кг
- соус ВВQ
- сливочное масло
- соль, перец, паприка
- соус ворчестер
- цветная капуста
- батат
- болгарский перец
- шампиньоны
- синий лук
- кукуруза вареная
Для маринада:
- соевый соус – 50 мл
- ворчестер - 10 г
- паприка сладкая - 10 г
- смесь перцев – 2 г
- мед - 20 г
- уксус бальзамический – 5 г
- соль – 5 г
- горчица американская – 15 г
- горчица французская – 15 г
Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк готовит маринад, просто смешивая все ингредиенты. Смазываем ребра маринадом и оставляем мариноваться на ночь в холодильнике.
На следующий день выкладываем ребра в противень, заливаем до половины водой, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 2-2,5 часа.
Батат звезда "Мастер Шеф" чистит, нарезает соломкой, добавляет соль, перец, смазывает маслом, заворачивает в фольгу и отправляет в духовку.
Цветную капусту режем на стейки, смазываем смесью сливочного масла с ворчестером, паприкой, солью и перцем, немного обжариваем на сковороде с обеих сторон, а затем тоже отправляем в духовку.
Болгарский перец и лук режем большими кусками, кукурузу разрезаем на 4 части, берем целые шампиньоны, маринуем все в соевом соусе и жарим на гриле.
Через два часа после начала запекания ребер звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк проверяет их на мягкость. Если жесткие – то запекаем еще. Если достаточно мягкие – смазываем соусом BBQ и запекаем еще примерно 10 минут.
Готовые ребра подаем вместе с овощным гарниром.
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