На этот раз участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие телячьи ребра с овощным гарниром и фирменным соусом.

Для приготовления ребрышек звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

ребра телячьи – 1 кг

соус ВВQ

сливочное масло

соль, перец, паприка

соус ворчестер

цветная капуста

батат

болгарский перец

шампиньоны

синий лук

кукуруза вареная

Для маринада:

соевый соус – 50 мл

ворчестер - 10 г

паприка сладкая - 10 г

смесь перцев – 2 г

мед - 20 г

уксус бальзамический – 5 г

соль – 5 г

горчица американская – 15 г

горчица французская – 15 г

Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк готовит маринад, просто смешивая все ингредиенты. Смазываем ребра маринадом и оставляем мариноваться на ночь в холодильнике.

На следующий день выкладываем ребра в противень, заливаем до половины водой, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 2-2,5 часа.

Батат звезда "Мастер Шеф" чистит, нарезает соломкой, добавляет соль, перец, смазывает маслом, заворачивает в фольгу и отправляет в духовку.

Цветную капусту режем на стейки, смазываем смесью сливочного масла с ворчестером, паприкой, солью и перцем, немного обжариваем на сковороде с обеих сторон, а затем тоже отправляем в духовку.

Болгарский перец и лук режем большими кусками, кукурузу разрезаем на 4 части, берем целые шампиньоны, маринуем все в соевом соусе и жарим на гриле.

Через два часа после начала запекания ребер звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк проверяет их на мягкость. Если жесткие – то запекаем еще. Если достаточно мягкие – смазываем соусом BBQ и запекаем еще примерно 10 минут.

Готовые ребра подаем вместе с овощным гарниром.

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