На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить салат с телятиной и овощами под соусом айоли.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

телячья вырезка

чеснок

розмарин

масло сливочное

соль, перец, паприка

растительное масло

винный уксус

свекла

картофель

маринованные огурцы корнишоны

яйца перепилиные

Для соуса айоли:

чеснок – 2 зуб.

горчица американская – 1 ч. л.

соль - 2 щепотки

желток – 2 шт.

сок половины лимона (20 мл)

оливковое масло – 100 мл

Предварительно отвариваем картофель свеклу и перепелиные яйца, а затем чистим их.

Чтобы приготовить соус айоли, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк отправляет в чашу блендера чеснок, горчицу, соль, лимонный сок, оливковое масло, желток и взбивает все погружным блендером – первые 30-40 секунд не поднимаем его, а затем начинаем взбивать соус движениями вверх-вниз, пока он загустеет.

Телячью вырезку смазываем маслом, приправляем солью и перцем, вместе с раздавленными зубчиками чеснока и веточкой розмарина плотно заворачиваем в пищевую пленку и варим в кипящей воде в течение 10 минут.

Отварной картофель звезда "Мастер Шеф" нарезает кубиком и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом, добавляя паприку, чеснок, соль и перец по вкусу.

Достаем отварную вырезку из пленки и несколько минут обжариваем ее на сковороде до румяности вместе с розмарином и маслом. После этого заворачиваем мясо в фольгу и оставляем отдыхать.

Вареную свеклу участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает тоненькими слайсами и маринует, добавляя растительное масло, соль, перец и винный уксус.

Вырезку достаем из фольги и нарезаем кубиком. Вареные перепелиные яйца разрезаем пополам.

Осталось сформировать салат. В формовочное кольцо звезда "Мастер Шеф" выкладывает слой картофеля, смазывает его соусом айоли, затем телятина, снова соус, слайсы свеклы, а сверху выкладываем перепелиные яйца и корнишоны, как на видео. Снимаем кольцо – и подаем на стол.

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