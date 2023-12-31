Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала во время интервью, с кем и как планирует встретить Новый год, а также призналась, в каких отношениях сейчас со своим тайным возлюбленным. По словам кулинара, дочери непросто дается эта тема, ведь она ранее всегда была в центре внимания.

«Встречать Новый год… Может быть так, что и сама на самом деле, Веруня будет у родителей, они в Николаевской области. А доехать туда у меня времени на такую дорогу просто не будет. Возможно приткнусь к кому-то из друзей» - поделилась честно Мартыновская.

Она также ответила на вопросы об отношениях, ведь недавно в большом интервью призналась, что ее сердце наконец-то несвободно.

«Мы с ним не договаривались еще по поводу Нового года. Кто и где будет встречать не знаю, потому что у каждого есть семья, дети. Этот вопрос открытый. Веруня тяжело это переносит, безумно против всего, ведь привыкла, что она единственная мамина звездочка» - делится Мартыновская.

Ранее Мартыновская рассказала, что инициатива по разводу исходила от нее.

«Ушла я, инициатором была я. Это не было в момент, у меня это накапливалось. Отношение ко мне, отсутствие его инициативы в плане реализации на работе и поиска заработка достаточного для нашей семьи» , - рассказала Мартыновская в интервью Алине Доротюк.

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