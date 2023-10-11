Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как изысканно приготовить фаршированные помидоры.

"Умоляю не начинять томаты всякими плавлеными сырками, оливками или еще чем-то подобным. Это блюдо подают знаменитые французские шефы в своих ресторанах, но надо потончить со вкусами, а не яйцами, овсянкой и сырком наталкивать помидорку", - подчеркнула "Мастер Шеф" Мартыновская.

Для этого рецепта Ольга Мартыновская решила использовать чистое мясо. Судья "Мастер Шеф" взяла лопатку ягненка, но брать можно любое мясо, но обязательно, чтобы был жирок.

"Вам может показаться это банально простым, но не торопитесь, прошу. Это та самая гениальная простота💙 Берете огромные томаты. Немножко срежьте попку, чтобы они были устойчивыми. Срежьте шляпку на пол сантиметра. Достаем мякоть, но не выбрасываем", - объясняет Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

К фаршу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавила немного поджаренного бекона, побольше лука, протушенного на жире, вытопившемся из бекона, перетертые зерна кориандра, измельченную кинзу и зеленый лучок, вяленые томаты, соль и перец, а также ту мякоть томатов, которую мы вырезали.



Отправляем томаты в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут, они должны хорошо зарумяниться.

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