На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" опубликовал рецепт деруна, традиционного украинского блюда, добавив "особенные" ингредиенты. Дерун может быть маленьким, а может быть и большим - размером с пирог, но тоже очень вкусный, считает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г;

Сыр пармезан — 50 г;

Сливочное масло — 50+20 г;

Растительное масло — 20 мл;

Соль — по вкусу;

Сметана — 30 г;

Зелень для подачи;

Лосось слабосоленый — 70 г.

Приготовление:

Натрите картофель и избавьтесь от лишней жидкости. Добавьте 50 г растопленного сливочного масла и соль, затем хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также добавляет, выложите большую часть смеси на сковороду с растительным маслом, добавьте еще 20 г сливочного масла.

Обжаривайте картофель на среднем огне в течение пяти минут, затем накройте его крышкой и готовьте еще пять минут. После этого добавьте сыр и оставшуюся часть картофеля. Продолжайте готовку еще пять минут, затем переверните дерун, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Повторите процесс жарки с другой стороны.

Подавайте дерун с сметаной и лососем. Украсьте блюдо зеленью по желанию. Наслаждайтесь вкусным деруном, пожелал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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