Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом яблочного пирога, который станет идеальным угощением для особенных случаев, которым обрадуются как ваши близкие, так и гости.
Для изготовления основы тарта потребуется форма с диаметром 24-26 сантиметров.
Вот как готовить нормандский тарт с яблоками:
- 4-5 яблок;
- лимон;
- 4 яйца;
- 100 г сахара;
- 50 г миндальной муки;
- 50 мл кальвадоса или другого фруктового дистиллята;
- 250 г сметаны.
Начнем с раскатывания основы для тарта. Её следует раскатать в толщину около 5 миллиметров, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Затем переносим тесто в круглую разъемную форму.
"Мастер Шеф" Мартыновская советует, разрежьте яблоки на 8 частей, и намочите их в соке лимона, чтобы они не покрылись пленкой. Затем выложите эти яблоки на тесто.
В другой посуде смешайте яйца, сахар, миндальную пудру, кальвадос и сметану, хорошо размешивая, пока не получите однородную массу.
Полейте полученный крем над яблоками и, по желанию, посыпьте корицей, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте тарт в течение 40 минут.
Готово! Приятного аппетита, пожелала "Мастер Шеф" Мартыновская.
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