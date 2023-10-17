Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт сладкого десерта с яблоками.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом яблочного пирога, который станет идеальным угощением для особенных случаев, которым обрадуются как ваши близкие, так и гости.

Для изготовления основы тарта потребуется форма с диаметром 24-26 сантиметров.

Вот как готовить нормандский тарт с яблоками:

4-5 яблок;

лимон;

4 яйца;

100 г сахара;

50 г миндальной муки;

50 мл кальвадоса или другого фруктового дистиллята;

250 г сметаны.

Начнем с раскатывания основы для тарта. Её следует раскатать в толщину около 5 миллиметров, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Затем переносим тесто в круглую разъемную форму.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, разрежьте яблоки на 8 частей, и намочите их в соке лимона, чтобы они не покрылись пленкой. Затем выложите эти яблоки на тесто.

В другой посуде смешайте яйца, сахар, миндальную пудру, кальвадос и сметану, хорошо размешивая, пока не получите однородную массу.

Полейте полученный крем над яблоками и, по желанию, посыпьте корицей, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте тарт в течение 40 минут.

Готово! Приятного аппетита, пожелала "Мастер Шеф" Мартыновская.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.