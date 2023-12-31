В Минсоцполитике сообщили, что индексация пенсий в 2024 году может не произойти.

Министерша социальной политики Оксаны Жолнович предупредила о крайне неприятном сценарии, касающемся индексации пенсий в Украине.

Об этом рассказаламинистерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Так, в случае отсутствия международной финансовой помощи, индексация пенсий в 2024 году может не состояться.

По словам министерства, государство откажется от индексации пенсий в Украине, которую планировали провести 1 марта.

В комментариях украинцы поделились мнениями о вероятной отмене индексации пенсий в Украине в 2024 году.

"Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это средства мы найдем”, – сообщила Жолнович.

"Главное, чтобы депутатам хватило на зарплаты и льготы",

"Сколько уже можно "юзать" эту тему, почему наши чиновники пытаются нас убедить, что если не хватит средств на социальные выплаты, зарплаты, то виноваты международные партнеры",

"Но не по депутатам, судьям, министрам, прокурорам...",

"Почему до сих пор Кабмин не подал изменения в закон о зарплате судей, прокуроров, разных генеральных директоров и которых зарплата до миллиона гривен", - пишут украинцы в комментариях.

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