Участница "Мастер Шеф 12" Мирослава Пекарюк предложила простой, но очень вкусный и изысканный рецепт закуски для новогоднего стола.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить карпачо из телятины с соусом на основе домашнего майонеза. Это популярная итальянская закуска, которую обожают во всем мире.

Для приготовления карпаччо участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

вырезка телячья или говяжья

руккола

томаты черри

пармезан

соль, перец, масло

Для соуса:

яйцо – 1 шт.

соль – 1 г

белый перец – 2-3 г

лимонный сок – 3 г

оливковое масло – 150 г

молоко - 50 г

ворчерстер - 5 г

Вырезку звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк хорошо зачищает от жира, заворачивает в пищевую пленку и кладет в холодильник на 30 минут.

Тем временем готовим соус. В чашу блендера отправляем яйцо, соль, лимонный сок, перец, оливковое масло и взбиваем все погружным блендером, не поднимая его первые 30-40 секунд, а затем приподнимаем блендер и движениями вверх-вниз сбиваем майонез, пока он не станет густым и белого цвета.

К домашнему майонезу участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет ворчестер, молоко и все перемешивает до однородности. Готовый соус в идеале следует перелить в специальный диспенсер для соуса.

Охлажденную вырезку достаем из холодильника и нарезаем тоненькими слайсами, используя острый нож.

Переходим к подаче. В центре тарелки по спирали звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк наливает соус, сверху выкладывает слайсы телятины, как на видео, приправляет мясо солью и перцем. Вокруг мяса выкладываем рукколу, а сверху на нее томаты черри, разрезанные пополам. Сверху посыпаем карпаччо тертым пармезаном и немного поливаем растительным маслом.

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.