На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить карпачо из телятины с соусом на основе домашнего майонеза. Это популярная итальянская закуска, которую обожают во всем мире.
Для приготовления карпаччо участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- вырезка телячья или говяжья
- руккола
- томаты черри
- пармезан
- соль, перец, масло
Для соуса:
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 г
- белый перец – 2-3 г
- лимонный сок – 3 г
- оливковое масло – 150 г
- молоко - 50 г
- ворчерстер - 5 г
Вырезку звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк хорошо зачищает от жира, заворачивает в пищевую пленку и кладет в холодильник на 30 минут.
Тем временем готовим соус. В чашу блендера отправляем яйцо, соль, лимонный сок, перец, оливковое масло и взбиваем все погружным блендером, не поднимая его первые 30-40 секунд, а затем приподнимаем блендер и движениями вверх-вниз сбиваем майонез, пока он не станет густым и белого цвета.
К домашнему майонезу участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет ворчестер, молоко и все перемешивает до однородности. Готовый соус в идеале следует перелить в специальный диспенсер для соуса.
Охлажденную вырезку достаем из холодильника и нарезаем тоненькими слайсами, используя острый нож.
Переходим к подаче. В центре тарелки по спирали звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк наливает соус, сверху выкладывает слайсы телятины, как на видео, приправляет мясо солью и перцем. Вокруг мяса выкладываем рукколу, а сверху на нее томаты черри, разрезанные пополам. Сверху посыпаем карпаччо тертым пармезаном и немного поливаем растительным маслом.
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